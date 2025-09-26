- 자본
- 축소
트레이드:
969
이익 거래:
744 (76.78%)
손실 거래:
225 (23.22%)
최고의 거래:
30.36 USD
최악의 거래:
-17.19 USD
총 수익:
1 648.32 USD (151 841 pips)
총 손실:
-645.01 USD (64 388 pips)
연속 최대 이익:
22 (26.02 USD)
연속 최대 이익:
133.07 USD (17)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
3.69%
최대 입금량:
11.55%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
26.56
롱(주식매수):
583 (60.17%)
숏(주식차입매도):
386 (39.83%)
수익 요인:
2.56
기대수익:
1.04 USD
평균 이익:
2.22 USD
평균 손실:
-2.87 USD
연속 최대 손실:
4 (-37.78 USD)
연속 최대 손실:
-37.78 USD (4)
월별 성장률:
18.29%
연간 예측:
221.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
37.78 USD (3.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.45% (31.85 USD)
자본금별:
23.43% (167.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|969
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.36 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +26.02 USD
연속 최대 손실: -37.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
