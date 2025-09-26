- Wachstum
Trades insgesamt:
879
Gewinntrades:
678 (77.13%)
Verlusttrades:
201 (22.87%)
Bester Trade:
30.36 USD
Schlechtester Trade:
-17.19 USD
Bruttoprofit:
1 498.81 USD (136 922 pips)
Bruttoverlust:
-579.99 USD (57 897 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (26.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
133.07 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
3.69%
Max deposit load:
11.55%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
24.32
Long-Positionen:
546 (62.12%)
Short-Positionen:
333 (37.88%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-37.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.78 USD (4)
Wachstum pro Monat :
9.63%
Jahresprognose:
116.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
37.78 USD (3.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.45% (31.85 USD)
Kapital:
23.43% (167.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|879
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|919
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|79K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.36 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
