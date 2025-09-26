- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
876
Transacciones Rentables:
676 (77.16%)
Transacciones Irrentables:
200 (22.83%)
Mejor transacción:
30.36 USD
Peor transacción:
-17.19 USD
Beneficio Bruto:
1 494.68 USD (136 511 pips)
Pérdidas Brutas:
-578.34 USD (57 732 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (26.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.07 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
3.69%
Carga máxima del depósito:
11.55%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
24.25
Transacciones Largas:
546 (62.33%)
Transacciones Cortas:
330 (37.67%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
1.05 USD
Beneficio medio:
2.21 USD
Pérdidas medias:
-2.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-37.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.78 USD (4)
Crecimiento al mes:
16.49%
Pronóstico anual:
200.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
37.78 USD (3.45%)
Reducción relativa:
De balance:
4.45% (31.85 USD)
De fondos:
23.43% (167.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|876
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|79K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.36 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +26.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
157%
1
674
USD
USD
958
USD
USD
13
100%
876
77%
4%
2.58
1.05
USD
USD
23%
1:500