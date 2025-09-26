- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
876
利益トレード:
676 (77.16%)
損失トレード:
200 (22.83%)
ベストトレード:
30.36 USD
最悪のトレード:
-17.19 USD
総利益:
1 494.68 USD (136 511 pips)
総損失:
-578.34 USD (57 732 pips)
最大連続の勝ち:
22 (26.02 USD)
最大連続利益:
133.07 USD (17)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
3.69%
最大入金額:
11.55%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
24.25
長いトレード:
546 (62.33%)
短いトレード:
330 (37.67%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
1.05 USD
平均利益:
2.21 USD
平均損失:
-2.89 USD
最大連続の負け:
4 (-37.78 USD)
最大連続損失:
-37.78 USD (4)
月間成長:
16.49%
年間予想:
200.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
37.78 USD (3.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.45% (31.85 USD)
エクイティによる:
23.43% (167.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|876
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|79K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.36 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +26.02 USD
最大連続損失: -37.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
157%
1
674
USD
USD
958
USD
USD
13
100%
876
77%
4%
2.58
1.05
USD
USD
23%
1:500