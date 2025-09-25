- Büyüme
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
52 (71.23%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (28.77%)
En iyi işlem:
25.68 USD
En kötü işlem:
-15.82 USD
Brüt kâr:
280.70 USD (24 146 pips)
Brüt zarar:
-100.31 USD (9 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (68.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.87 USD (10)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
11.40
Alış işlemleri:
22 (30.14%)
Satış işlemleri:
51 (69.86%)
Kâr faktörü:
2.80
Beklenen getiri:
2.47 USD
Ortalama kâr:
5.40 USD
Ortalama zarar:
-4.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.82 USD (1)
Aylık büyüme:
32.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.82 USD (2.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.53% (15.82 USD)
Varlığa göre:
0.71% (4.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|24
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|100
|USDCHF
|24
|AUDUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.5K
|GBPUSD
|8.7K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.68 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 8
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
GrintaInvest-Real
|0.00 × 3
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 86
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 202
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 55
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 40
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 4
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 34
|
TitanFX-06
|0.00 × 32
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 116
|
TradersGlobalGroup-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
680
USD
USD
8
100%
73
71%
100%
2.79
2.47
USD
USD
3%
1:500