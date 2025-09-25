- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
52 (71.23%)
Loss Trade:
21 (28.77%)
Best Trade:
25.68 USD
Worst Trade:
-15.82 USD
Profitto lordo:
280.70 USD (24 146 pips)
Perdita lorda:
-100.31 USD (9 431 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (68.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.87 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.52%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
11.40
Long Trade:
22 (30.14%)
Short Trade:
51 (69.86%)
Fattore di profitto:
2.80
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
5.40 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.82 USD (1)
Crescita mensile:
32.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.82 USD (2.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.53% (15.82 USD)
Per equità:
0.71% (4.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|24
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|100
|USDCHF
|24
|AUDUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.5K
|GBPUSD
|8.7K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.68 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.87 USD
Massima perdita consecutiva: -3.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 8
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
GrintaInvest-Real
|0.00 × 3
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 86
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 202
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 55
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 40
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 4
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 34
|
TitanFX-06
|0.00 × 32
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 116
|
TradersGlobalGroup-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
