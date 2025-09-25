SegnaliSezioni
Sugianto

SouthEast EA

Sugianto
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
52 (71.23%)
Loss Trade:
21 (28.77%)
Best Trade:
25.68 USD
Worst Trade:
-15.82 USD
Profitto lordo:
280.70 USD (24 146 pips)
Perdita lorda:
-100.31 USD (9 431 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (68.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.87 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.52%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
11.40
Long Trade:
22 (30.14%)
Short Trade:
51 (69.86%)
Fattore di profitto:
2.80
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
5.40 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.82 USD (1)
Crescita mensile:
32.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.82 USD (2.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.53% (15.82 USD)
Per equità:
0.71% (4.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 21
USDCAD 14
GBPUSD 13
USDCHF 13
AUDUSD 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 24
USDCAD 12
GBPUSD 100
USDCHF 24
AUDUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.5K
USDCAD 1.5K
GBPUSD 8.7K
USDCHF 2.4K
AUDUSD 725
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.68 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.87 USD
Massima perdita consecutiva: -3.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 8
Exness-Real25
0.00 × 20
GrintaInvest-Real
0.00 × 3
LMAXMU-LIVE
0.00 × 86
Swissinv24-Main
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 202
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 55
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 40
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
FPMarkets-Live4
0.00 × 4
GoTLimited-Live
0.00 × 7
EBCGroup-Live
0.00 × 34
TitanFX-06
0.00 × 32
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
TradersGlobalGroup-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 3
1009 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
