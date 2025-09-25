- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
158
盈利交易:
115 (72.78%)
亏损交易:
43 (27.22%)
最好交易:
25.68 USD
最差交易:
-19.58 USD
毛利:
634.35 USD (57 587 pips)
毛利亏损:
-222.19 USD (19 038 pips)
最大连续赢利:
10 (68.87 USD)
最大连续盈利:
68.87 USD (10)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.28%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
10 天
采收率:
21.05
长期交易:
61 (38.61%)
短期交易:
97 (61.39%)
利润因子:
2.85
预期回报:
2.61 USD
平均利润:
5.52 USD
平均损失:
-5.17 USD
最大连续失误:
3 (-14.61 USD)
最大连续亏损:
-19.58 USD (1)
每月增长:
17.82%
年度预测:
216.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.58 USD (2.53%)
相对跌幅:
结余:
2.53% (15.82 USD)
净值:
34.38% (313.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|25
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|82
|GBPUSD
|154
|AUDUSD
|51
|USDCHF
|51
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|12K
|AUDUSD
|4K
|USDCHF
|4.9K
|USDCAD
|8.3K
|NZDUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.68 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +68.87 USD
最大连续亏损: -14.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
