- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
115 (72.78%)
損失トレード:
43 (27.22%)
ベストトレード:
25.68 USD
最悪のトレード:
-19.58 USD
総利益:
634.35 USD (57 587 pips)
総損失:
-222.19 USD (19 038 pips)
最大連続の勝ち:
10 (68.87 USD)
最大連続利益:
68.87 USD (10)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
21.05
長いトレード:
61 (38.61%)
短いトレード:
97 (61.39%)
プロフィットファクター:
2.85
期待されたペイオフ:
2.61 USD
平均利益:
5.52 USD
平均損失:
-5.17 USD
最大連続の負け:
3 (-14.61 USD)
最大連続損失:
-19.58 USD (1)
月間成長:
17.82%
年間予想:
216.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19.58 USD (2.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.53% (15.82 USD)
エクイティによる:
35.55% (324.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|25
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|82
|GBPUSD
|154
|AUDUSD
|51
|USDCHF
|51
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|12K
|AUDUSD
|4K
|USDCHF
|4.9K
|USDCAD
|8.3K
|NZDUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.68 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +68.87 USD
最大連続損失: -14.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
