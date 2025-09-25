SeñalesSecciones
Lock Recovery
Sugianto

Lock Recovery

Sugianto
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 82%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
158
Transacciones Rentables:
115 (72.78%)
Transacciones Irrentables:
43 (27.22%)
Mejor transacción:
25.68 USD
Peor transacción:
-19.58 USD
Beneficio Bruto:
634.35 USD (57 587 pips)
Pérdidas Brutas:
-222.19 USD (19 038 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (68.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.87 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.13%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
21.05
Transacciones Largas:
61 (38.61%)
Transacciones Cortas:
97 (61.39%)
Factor de Beneficio:
2.85
Beneficio Esperado:
2.61 USD
Beneficio medio:
5.52 USD
Pérdidas medias:
-5.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-14.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.58 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.82%
Pronóstico anual:
216.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.58 USD (2.53%)
Reducción relativa:
De balance:
2.53% (15.82 USD)
De fondos:
35.55% (324.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 38
GBPUSD 32
AUDUSD 28
USDCHF 25
USDCAD 22
NZDUSD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 82
GBPUSD 154
AUDUSD 51
USDCHF 51
USDCAD 48
NZDUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 8.9K
GBPUSD 12K
AUDUSD 4K
USDCHF 4.9K
USDCAD 8.3K
NZDUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.68 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +68.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 12
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 46
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 60
OctaFX-Real6
0.00 × 12
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
Swissinv24-Main
0.00 × 2
otros 1014...
No hay comentarios
2025.12.26 21:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
