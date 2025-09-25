SinaisSeções
Lock Recovery
Sugianto

Lock Recovery

Sugianto
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 82%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
115 (72.78%)
Negociações com perda:
43 (27.22%)
Melhor negociação:
25.68 USD
Pior negociação:
-19.58 USD
Lucro bruto:
634.35 USD (57 587 pips)
Perda bruta:
-222.19 USD (19 038 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (68.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.87 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.13%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
21.05
Negociações longas:
61 (38.61%)
Negociações curtas:
97 (61.39%)
Fator de lucro:
2.85
Valor esperado:
2.61 USD
Lucro médio:
5.52 USD
Perda média:
-5.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-14.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.58 USD (1)
Crescimento mensal:
17.82%
Previsão anual:
216.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.58 USD (2.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.53% (15.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.55% (324.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 38
GBPUSD 32
AUDUSD 28
USDCHF 25
USDCAD 22
NZDUSD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 82
GBPUSD 154
AUDUSD 51
USDCHF 51
USDCAD 48
NZDUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 8.9K
GBPUSD 12K
AUDUSD 4K
USDCHF 4.9K
USDCAD 8.3K
NZDUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.68 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +68.87 USD
Máxima perda consecutiva: -14.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 12
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 46
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 60
OctaFX-Real6
0.00 × 12
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
Swissinv24-Main
0.00 × 2
1014 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 21:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Lock Recovery
30 USD por mês
82%
0
0
USD
912
USD
20
100%
158
72%
100%
2.85
2.61
USD
36%
1:500
