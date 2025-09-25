- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
115 (72.78%)
Negociações com perda:
43 (27.22%)
Melhor negociação:
25.68 USD
Pior negociação:
-19.58 USD
Lucro bruto:
634.35 USD (57 587 pips)
Perda bruta:
-222.19 USD (19 038 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (68.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.87 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.13%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
21.05
Negociações longas:
61 (38.61%)
Negociações curtas:
97 (61.39%)
Fator de lucro:
2.85
Valor esperado:
2.61 USD
Lucro médio:
5.52 USD
Perda média:
-5.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-14.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.58 USD (1)
Crescimento mensal:
17.82%
Previsão anual:
216.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.58 USD (2.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.53% (15.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.55% (324.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|25
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|82
|GBPUSD
|154
|AUDUSD
|51
|USDCHF
|51
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|12K
|AUDUSD
|4K
|USDCHF
|4.9K
|USDCAD
|8.3K
|NZDUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.68 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +68.87 USD
Máxima perda consecutiva: -14.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
1014 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
82%
0
0
USD
USD
912
USD
USD
20
100%
158
72%
100%
2.85
2.61
USD
USD
36%
1:500