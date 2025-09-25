СигналыРазделы
Sugianto

Lock Recovery

Sugianto
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 82%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
115 (72.78%)
Убыточных трейдов:
43 (27.22%)
Лучший трейд:
25.68 USD
Худший трейд:
-19.58 USD
Общая прибыль:
634.35 USD (57 587 pips)
Общий убыток:
-222.19 USD (19 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (68.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.87 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.84%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
21.05
Длинных трейдов:
61 (38.61%)
Коротких трейдов:
97 (61.39%)
Профит фактор:
2.85
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
5.52 USD
Средний убыток:
-5.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.58 USD (1)
Прирост в месяц:
17.82%
Годовой прогноз:
216.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.58 USD (2.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.53% (15.82 USD)
По эквити:
34.38% (313.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 38
GBPUSD 32
AUDUSD 28
USDCHF 25
USDCAD 22
NZDUSD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 82
GBPUSD 154
AUDUSD 51
USDCHF 51
USDCAD 48
NZDUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 8.9K
GBPUSD 12K
AUDUSD 4K
USDCHF 4.9K
USDCAD 8.3K
NZDUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.68 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +68.87 USD
Макс. убыток в серии: -14.61 USD

Нет отзывов
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
