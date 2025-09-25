- Прирост
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
115 (72.78%)
Убыточных трейдов:
43 (27.22%)
Лучший трейд:
25.68 USD
Худший трейд:
-19.58 USD
Общая прибыль:
634.35 USD (57 587 pips)
Общий убыток:
-222.19 USD (19 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (68.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.87 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.84%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
21.05
Длинных трейдов:
61 (38.61%)
Коротких трейдов:
97 (61.39%)
Профит фактор:
2.85
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
5.52 USD
Средний убыток:
-5.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.58 USD (1)
Прирост в месяц:
17.82%
Годовой прогноз:
216.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.58 USD (2.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.53% (15.82 USD)
По эквити:
34.38% (313.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|25
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|82
|GBPUSD
|154
|AUDUSD
|51
|USDCHF
|51
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|12K
|AUDUSD
|4K
|USDCHF
|4.9K
|USDCAD
|8.3K
|NZDUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.68 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +68.87 USD
Макс. убыток в серии: -14.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
