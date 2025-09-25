- Wachstum
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
115 (72.78%)
Verlusttrades:
43 (27.22%)
Bester Trade:
25.68 USD
Schlechtester Trade:
-19.58 USD
Bruttoprofit:
634.35 USD (57 587 pips)
Bruttoverlust:
-222.19 USD (19 038 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (68.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.87 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.13%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
21.05
Long-Positionen:
61 (38.61%)
Short-Positionen:
97 (61.39%)
Profit-Faktor:
2.85
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-14.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.58 USD (1)
Wachstum pro Monat :
17.82%
Jahresprognose:
216.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
19.58 USD (2.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.53% (15.82 USD)
Kapital:
35.55% (324.29 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|25
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|82
|GBPUSD
|154
|AUDUSD
|51
|USDCHF
|51
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|12K
|AUDUSD
|4K
|USDCHF
|4.9K
|USDCAD
|8.3K
|NZDUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.68 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
Keine Bewertungen