Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 54%
TPF-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
105 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (16.67%)
En iyi işlem:
251.82 USD
En kötü işlem:
-196.45 USD
Brüt kâr:
1 039.61 USD (75 980 pips)
Brüt zarar:
-631.71 USD (34 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (386.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
386.94 USD (21)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.93%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
24 gün
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
125 (99.21%)
Satış işlemleri:
1 (0.79%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
3.24 USD
Ortalama kâr:
9.90 USD
Ortalama zarar:
-30.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-184.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.05 USD (3)
Aylık büyüme:
8.84%
Yıllık tahmin:
107.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
338.70 USD (30.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.64% (338.70 USD)
Varlığa göre:
7.94% (48.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
##GOOG 50
##NVDA 28
##MSFT 14
##AMZN 10
##BA 7
##TSLA 4
##DIS 3
##AAPL 3
##SBUX 2
##PFE 2
##FB 1
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
##GOOG 53
##NVDA 99
##MSFT -61
##AMZN 28
##BA 22
##TSLA 242
##DIS -7
##AAPL 13
##SBUX -3
##PFE -1
##FB 10
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
##GOOG 19K
##NVDA 10K
##MSFT -1.1K
##AMZN 4.8K
##BA 3.1K
##TSLA 3.3K
##DIS -308
##AAPL 1.7K
##SBUX -29
##PFE 23
##FB 1.5K
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +251.82 USD
En kötü işlem: -196 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +386.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TPF-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Us stock
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Iksan
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
608
USD
77
0%
126
83%
100%
1.64
3.24
USD
49%
1:400
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

