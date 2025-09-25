- Прирост
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
116 (84.05%)
Убыточных трейдов:
22 (15.94%)
Лучший трейд:
251.82 USD
Худший трейд:
-196.45 USD
Общая прибыль:
1 117.27 USD (86 424 pips)
Общий убыток:
-787.70 USD (49 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (157.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.94 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.68%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
23 дня
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
137 (99.28%)
Коротких трейдов:
1 (0.72%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
9.63 USD
Средний убыток:
-35.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-184.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.05 USD (3)
Прирост в месяц:
-22.20%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
338.70 USD (30.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.64% (338.70 USD)
По эквити:
29.65% (203.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|##GOOG
|52
|##NVDA
|31
|##MSFT
|15
|##AMZN
|12
|##BA
|8
|##TSLA
|4
|##AAPL
|4
|##DIS
|3
|##FB
|3
|##SBUX
|2
|##PFE
|2
|##BABA
|1
|##GE
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|##GOOG
|70
|##NVDA
|115
|##MSFT
|-58
|##AMZN
|54
|##BA
|26
|##TSLA
|242
|##AAPL
|18
|##DIS
|-7
|##FB
|-140
|##SBUX
|-3
|##PFE
|-1
|##BABA
|3
|##GE
|10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|##GOOG
|21K
|##NVDA
|12K
|##MSFT
|-459
|##AMZN
|7.6K
|##BA
|3.7K
|##TSLA
|3.3K
|##AAPL
|2.5K
|##DIS
|-308
|##FB
|-12K
|##SBUX
|-29
|##PFE
|23
|##BABA
|387
|##GE
|1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TPF-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Us stock
