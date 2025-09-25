СигналыРазделы
Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
0 отзывов
Надежность
85 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 34%
TPF-Real
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
116 (84.05%)
Убыточных трейдов:
22 (15.94%)
Лучший трейд:
251.82 USD
Худший трейд:
-196.45 USD
Общая прибыль:
1 117.27 USD (86 424 pips)
Общий убыток:
-787.70 USD (49 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (157.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.94 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.68%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
23 дня
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
137 (99.28%)
Коротких трейдов:
1 (0.72%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
9.63 USD
Средний убыток:
-35.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-184.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.05 USD (3)
Прирост в месяц:
-22.20%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
338.70 USD (30.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.64% (338.70 USD)
По эквити:
29.65% (203.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
##GOOG 52
##NVDA 31
##MSFT 15
##AMZN 12
##BA 8
##TSLA 4
##AAPL 4
##DIS 3
##FB 3
##SBUX 2
##PFE 2
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
##GOOG 70
##NVDA 115
##MSFT -58
##AMZN 54
##BA 26
##TSLA 242
##AAPL 18
##DIS -7
##FB -140
##SBUX -3
##PFE -1
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
##GOOG 21K
##NVDA 12K
##MSFT -459
##AMZN 7.6K
##BA 3.7K
##TSLA 3.3K
##AAPL 2.5K
##DIS -308
##FB -12K
##SBUX -29
##PFE 23
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +251.82 USD
Худший трейд: -196 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +157.73 USD
Макс. убыток в серии: -184.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TPF-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Us stock
Нет отзывов
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Iksan
30 USD в месяц
34%
0
0
USD
530
USD
85
0%
138
84%
100%
1.41
2.39
USD
49%
1:400
Копировать

