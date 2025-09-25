SinaisSeções
Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
0 comentários
Confiabilidade
85 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 34%
TPF-Real
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
116 (84.05%)
Negociações com perda:
22 (15.94%)
Melhor negociação:
251.82 USD
Pior negociação:
-196.45 USD
Lucro bruto:
1 117.27 USD (86 424 pips)
Perda bruta:
-787.70 USD (49 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (157.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.94 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
32.68%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
23 dias
Fator de recuperação:
0.97
Negociações longas:
137 (99.28%)
Negociações curtas:
1 (0.72%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.39 USD
Lucro médio:
9.63 USD
Perda média:
-35.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-184.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-207.05 USD (3)
Crescimento mensal:
-22.20%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
338.70 USD (30.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.64% (338.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.65% (203.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
##GOOG 52
##NVDA 31
##MSFT 15
##AMZN 12
##BA 8
##TSLA 4
##AAPL 4
##DIS 3
##FB 3
##SBUX 2
##PFE 2
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
##GOOG 70
##NVDA 115
##MSFT -58
##AMZN 54
##BA 26
##TSLA 242
##AAPL 18
##DIS -7
##FB -140
##SBUX -3
##PFE -1
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
##GOOG 21K
##NVDA 12K
##MSFT -459
##AMZN 7.6K
##BA 3.7K
##TSLA 3.3K
##AAPL 2.5K
##DIS -308
##FB -12K
##SBUX -29
##PFE 23
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +251.82 USD
Pior negociação: -196 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +157.73 USD
Máxima perda consecutiva: -184.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TPF-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Us stock
Sem comentários
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
