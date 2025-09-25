シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Iksan
Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
レビュー0件
信頼性
85週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 34%
TPF-Real
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
138
利益トレード:
116 (84.05%)
損失トレード:
22 (15.94%)
ベストトレード:
251.82 USD
最悪のトレード:
-196.45 USD
総利益:
1 117.27 USD (86 424 pips)
総損失:
-787.70 USD (49 746 pips)
最大連続の勝ち:
26 (157.73 USD)
最大連続利益:
386.94 USD (21)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
32.68%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
23 日
リカバリーファクター:
0.97
長いトレード:
137 (99.28%)
短いトレード:
1 (0.72%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
2.39 USD
平均利益:
9.63 USD
平均損失:
-35.80 USD
最大連続の負け:
4 (-184.99 USD)
最大連続損失:
-207.05 USD (3)
月間成長:
-22.20%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
338.70 USD (30.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.64% (338.70 USD)
エクイティによる:
29.65% (203.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
##GOOG 52
##NVDA 31
##MSFT 15
##AMZN 12
##BA 8
##TSLA 4
##AAPL 4
##DIS 3
##FB 3
##SBUX 2
##PFE 2
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
##GOOG 70
##NVDA 115
##MSFT -58
##AMZN 54
##BA 26
##TSLA 242
##AAPL 18
##DIS -7
##FB -140
##SBUX -3
##PFE -1
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
##GOOG 21K
##NVDA 12K
##MSFT -459
##AMZN 7.6K
##BA 3.7K
##TSLA 3.3K
##AAPL 2.5K
##DIS -308
##FB -12K
##SBUX -29
##PFE 23
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +251.82 USD
最悪のトレード: -196 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +157.73 USD
最大連続損失: -184.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TPF-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Us stock
レビューなし
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Iksan
30 USD/月
34%
0
0
USD
530
USD
85
0%
138
84%
100%
1.41
2.39
USD
49%
1:400
コピー

