- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
138
利益トレード:
116 (84.05%)
損失トレード:
22 (15.94%)
ベストトレード:
251.82 USD
最悪のトレード:
-196.45 USD
総利益:
1 117.27 USD (86 424 pips)
総損失:
-787.70 USD (49 746 pips)
最大連続の勝ち:
26 (157.73 USD)
最大連続利益:
386.94 USD (21)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
32.68%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
23 日
リカバリーファクター:
0.97
長いトレード:
137 (99.28%)
短いトレード:
1 (0.72%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
2.39 USD
平均利益:
9.63 USD
平均損失:
-35.80 USD
最大連続の負け:
4 (-184.99 USD)
最大連続損失:
-207.05 USD (3)
月間成長:
-22.20%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
338.70 USD (30.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.64% (338.70 USD)
エクイティによる:
29.65% (203.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|##GOOG
|52
|##NVDA
|31
|##MSFT
|15
|##AMZN
|12
|##BA
|8
|##TSLA
|4
|##AAPL
|4
|##DIS
|3
|##FB
|3
|##SBUX
|2
|##PFE
|2
|##BABA
|1
|##GE
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|##GOOG
|70
|##NVDA
|115
|##MSFT
|-58
|##AMZN
|54
|##BA
|26
|##TSLA
|242
|##AAPL
|18
|##DIS
|-7
|##FB
|-140
|##SBUX
|-3
|##PFE
|-1
|##BABA
|3
|##GE
|10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|##GOOG
|21K
|##NVDA
|12K
|##MSFT
|-459
|##AMZN
|7.6K
|##BA
|3.7K
|##TSLA
|3.3K
|##AAPL
|2.5K
|##DIS
|-308
|##FB
|-12K
|##SBUX
|-29
|##PFE
|23
|##BABA
|387
|##GE
|1.1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +251.82 USD
最悪のトレード: -196 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +157.73 USD
最大連続損失: -184.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TPF-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Us stock
