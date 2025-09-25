信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Iksan
Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
0条评论
可靠性
85
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 34%
TPF-Real
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
138
盈利交易:
116 (84.05%)
亏损交易:
22 (15.94%)
最好交易:
251.82 USD
最差交易:
-196.45 USD
毛利:
1 117.27 USD (86 424 pips)
毛利亏损:
-787.70 USD (49 746 pips)
最大连续赢利:
26 (157.73 USD)
最大连续盈利:
386.94 USD (21)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.68%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
23 天
采收率:
0.97
长期交易:
137 (99.28%)
短期交易:
1 (0.72%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
9.63 USD
平均损失:
-35.80 USD
最大连续失误:
4 (-184.99 USD)
最大连续亏损:
-207.05 USD (3)
每月增长:
-22.20%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
338.70 USD (30.20%)
相对跌幅:
结余:
48.64% (338.70 USD)
净值:
29.65% (203.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
##GOOG 52
##NVDA 31
##MSFT 15
##AMZN 12
##BA 8
##TSLA 4
##AAPL 4
##DIS 3
##FB 3
##SBUX 2
##PFE 2
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
##GOOG 70
##NVDA 115
##MSFT -58
##AMZN 54
##BA 26
##TSLA 242
##AAPL 18
##DIS -7
##FB -140
##SBUX -3
##PFE -1
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
##GOOG 21K
##NVDA 12K
##MSFT -459
##AMZN 7.6K
##BA 3.7K
##TSLA 3.3K
##AAPL 2.5K
##DIS -308
##FB -12K
##SBUX -29
##PFE 23
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +251.82 USD
最差交易: -196 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +157.73 USD
最大连续亏损: -184.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TPF-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Us stock
没有评论
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Iksan
每月30 USD
34%
0
0
USD
530
USD
85
0%
138
84%
100%
1.41
2.39
USD
49%
1:400
