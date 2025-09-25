- 成长
交易:
138
盈利交易:
116 (84.05%)
亏损交易:
22 (15.94%)
最好交易:
251.82 USD
最差交易:
-196.45 USD
毛利:
1 117.27 USD (86 424 pips)
毛利亏损:
-787.70 USD (49 746 pips)
最大连续赢利:
26 (157.73 USD)
最大连续盈利:
386.94 USD (21)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.68%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
23 天
采收率:
0.97
长期交易:
137 (99.28%)
短期交易:
1 (0.72%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
9.63 USD
平均损失:
-35.80 USD
最大连续失误:
4 (-184.99 USD)
最大连续亏损:
-207.05 USD (3)
每月增长:
-22.20%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
338.70 USD (30.20%)
相对跌幅:
结余:
48.64% (338.70 USD)
净值:
29.65% (203.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|##GOOG
|52
|##NVDA
|31
|##MSFT
|15
|##AMZN
|12
|##BA
|8
|##TSLA
|4
|##AAPL
|4
|##DIS
|3
|##FB
|3
|##SBUX
|2
|##PFE
|2
|##BABA
|1
|##GE
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|##GOOG
|70
|##NVDA
|115
|##MSFT
|-58
|##AMZN
|54
|##BA
|26
|##TSLA
|242
|##AAPL
|18
|##DIS
|-7
|##FB
|-140
|##SBUX
|-3
|##PFE
|-1
|##BABA
|3
|##GE
|10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|##GOOG
|21K
|##NVDA
|12K
|##MSFT
|-459
|##AMZN
|7.6K
|##BA
|3.7K
|##TSLA
|3.3K
|##AAPL
|2.5K
|##DIS
|-308
|##FB
|-12K
|##SBUX
|-29
|##PFE
|23
|##BABA
|387
|##GE
|1.1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.82 USD
最差交易: -196 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +157.73 USD
最大连续亏损: -184.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TPF-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Us stock
