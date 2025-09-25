SignauxSections
Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 54%
TPF-Real
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
105 (83.33%)
Perte trades:
21 (16.67%)
Meilleure transaction:
251.82 USD
Pire transaction:
-196.45 USD
Bénéfice brut:
1 039.61 USD (75 980 pips)
Perte brute:
-631.71 USD (34 786 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (386.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
386.94 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.93%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
24 jours
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
125 (99.21%)
Courts trades:
1 (0.79%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
3.24 USD
Bénéfice moyen:
9.90 USD
Perte moyenne:
-30.08 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-184.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-207.05 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.84%
Prévision annuelle:
107.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
338.70 USD (30.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.64% (338.70 USD)
Par fonds propres:
7.94% (48.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
##GOOG 50
##NVDA 28
##MSFT 14
##AMZN 10
##BA 7
##TSLA 4
##DIS 3
##AAPL 3
##SBUX 2
##PFE 2
##FB 1
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
##GOOG 53
##NVDA 99
##MSFT -61
##AMZN 28
##BA 22
##TSLA 242
##DIS -7
##AAPL 13
##SBUX -3
##PFE -1
##FB 10
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
##GOOG 19K
##NVDA 10K
##MSFT -1.1K
##AMZN 4.8K
##BA 3.1K
##TSLA 3.3K
##DIS -308
##AAPL 1.7K
##SBUX -29
##PFE 23
##FB 1.5K
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +251.82 USD
Pire transaction: -196 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +386.94 USD
Perte consécutive maximale: -184.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TPF-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Us stock
Aucun avis
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Iksan
30 USD par mois
54%
0
0
USD
608
USD
77
0%
126
83%
100%
1.64
3.24
USD
49%
1:400
