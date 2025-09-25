SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Iksan
Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
85 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 34%
TPF-Real
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
116 (84.05%)
Verlusttrades:
22 (15.94%)
Bester Trade:
251.82 USD
Schlechtester Trade:
-196.45 USD
Bruttoprofit:
1 117.27 USD (86 424 pips)
Bruttoverlust:
-787.70 USD (49 746 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (157.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
386.94 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
32.68%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
23 Tage
Erholungsfaktor:
0.97
Long-Positionen:
137 (99.28%)
Short-Positionen:
1 (0.72%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
2.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-184.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-207.05 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-22.20%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
338.70 USD (30.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.64% (338.70 USD)
Kapital:
29.65% (203.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
##GOOG 52
##NVDA 31
##MSFT 15
##AMZN 12
##BA 8
##TSLA 4
##AAPL 4
##DIS 3
##FB 3
##SBUX 2
##PFE 2
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
##GOOG 70
##NVDA 115
##MSFT -58
##AMZN 54
##BA 26
##TSLA 242
##AAPL 18
##DIS -7
##FB -140
##SBUX -3
##PFE -1
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
##GOOG 21K
##NVDA 12K
##MSFT -459
##AMZN 7.6K
##BA 3.7K
##TSLA 3.3K
##AAPL 2.5K
##DIS -308
##FB -12K
##SBUX -29
##PFE 23
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +251.82 USD
Schlechtester Trade: -196 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -184.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TPF-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Us stock
Keine Bewertungen
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Iksan
30 USD pro Monat
34%
0
0
USD
530
USD
85
0%
138
84%
100%
1.41
2.39
USD
49%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.