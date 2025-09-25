SeñalesSecciones
Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
0 comentarios
Fiabilidad
85 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 34%
TPF-Real
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
116 (84.05%)
Transacciones Irrentables:
22 (15.94%)
Mejor transacción:
251.82 USD
Peor transacción:
-196.45 USD
Beneficio Bruto:
1 117.27 USD (86 424 pips)
Pérdidas Brutas:
-787.70 USD (49 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (157.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
386.94 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
32.68%
Último trade:
31 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
23 días
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
137 (99.28%)
Transacciones Cortas:
1 (0.72%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
2.39 USD
Beneficio medio:
9.63 USD
Pérdidas medias:
-35.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-184.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-207.05 USD (3)
Crecimiento al mes:
-22.20%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
338.70 USD (30.20%)
Reducción relativa:
De balance:
48.64% (338.70 USD)
De fondos:
29.65% (203.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
##GOOG 52
##NVDA 31
##MSFT 15
##AMZN 12
##BA 8
##TSLA 4
##AAPL 4
##DIS 3
##FB 3
##SBUX 2
##PFE 2
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
##GOOG 70
##NVDA 115
##MSFT -58
##AMZN 54
##BA 26
##TSLA 242
##AAPL 18
##DIS -7
##FB -140
##SBUX -3
##PFE -1
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
##GOOG 21K
##NVDA 12K
##MSFT -459
##AMZN 7.6K
##BA 3.7K
##TSLA 3.3K
##AAPL 2.5K
##DIS -308
##FB -12K
##SBUX -29
##PFE 23
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +251.82 USD
Peor transacción: -196 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +157.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -184.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TPF-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Us stock
No hay comentarios
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Iksan
30 USD al mes
34%
0
0
USD
530
USD
85
0%
138
84%
100%
1.41
2.39
USD
49%
1:400
