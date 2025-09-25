SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Iksan
Ujang Prasetyo

Iksan

Ujang Prasetyo
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 54%
TPF-Real
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
105 (83.33%)
Loss Trade:
21 (16.67%)
Best Trade:
251.82 USD
Worst Trade:
-196.45 USD
Profitto lordo:
1 039.61 USD (75 980 pips)
Perdita lorda:
-631.71 USD (34 786 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (386.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
386.94 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.93%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
125 (99.21%)
Short Trade:
1 (0.79%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
3.24 USD
Profitto medio:
9.90 USD
Perdita media:
-30.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-184.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.05 USD (3)
Crescita mensile:
8.84%
Previsione annuale:
107.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
338.70 USD (30.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.64% (338.70 USD)
Per equità:
7.94% (48.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
##GOOG 50
##NVDA 28
##MSFT 14
##AMZN 10
##BA 7
##TSLA 4
##DIS 3
##AAPL 3
##SBUX 2
##PFE 2
##FB 1
##BABA 1
##GE 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
##GOOG 53
##NVDA 99
##MSFT -61
##AMZN 28
##BA 22
##TSLA 242
##DIS -7
##AAPL 13
##SBUX -3
##PFE -1
##FB 10
##BABA 3
##GE 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
##GOOG 19K
##NVDA 10K
##MSFT -1.1K
##AMZN 4.8K
##BA 3.1K
##TSLA 3.3K
##DIS -308
##AAPL 1.7K
##SBUX -29
##PFE 23
##FB 1.5K
##BABA 387
##GE 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +251.82 USD
Worst Trade: -196 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +386.94 USD
Massima perdita consecutiva: -184.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TPF-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Us stock
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.37% of days out of 537 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Iksan
30USD al mese
54%
0
0
USD
608
USD
77
0%
126
83%
100%
1.64
3.24
USD
49%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.