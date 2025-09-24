- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
197 (66.10%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (33.89%)
En iyi işlem:
20 055.96 USD
En kötü işlem:
-21 880.83 USD
Brüt kâr:
859 844.76 USD (307 476 pips)
Brüt zarar:
-653 929.79 USD (204 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (120 733.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120 733.85 USD (11)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
47.91%
Maks. mevduat yükü:
8.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
174 (58.39%)
Satış işlemleri:
124 (41.61%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
690.99 USD
Ortalama kâr:
4 364.69 USD
Ortalama zarar:
-6 474.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-59 150.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59 150.35 USD (4)
Aylık büyüme:
98.37%
Yıllık tahmin:
1 193.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
605.45 USD
Maksimum:
114 536.73 USD (43.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.70% (114 536.73 USD)
Varlığa göre:
7.57% (14 019.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|298
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|206K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|103K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20 055.96 USD
En kötü işlem: -21 881 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +120 733.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -59 150.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinprosFinancial-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Oneshot TPSL
Auto Compound
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
2 059%
0
0
USD
USD
216K
USD
USD
35
100%
298
66%
48%
1.31
690.99
USD
USD
44%
1:500