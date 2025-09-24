SinyallerBölümler
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2 059%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
197 (66.10%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (33.89%)
En iyi işlem:
20 055.96 USD
En kötü işlem:
-21 880.83 USD
Brüt kâr:
859 844.76 USD (307 476 pips)
Brüt zarar:
-653 929.79 USD (204 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (120 733.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120 733.85 USD (11)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
47.91%
Maks. mevduat yükü:
8.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
174 (58.39%)
Satış işlemleri:
124 (41.61%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
690.99 USD
Ortalama kâr:
4 364.69 USD
Ortalama zarar:
-6 474.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-59 150.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59 150.35 USD (4)
Aylık büyüme:
98.37%
Yıllık tahmin:
1 193.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
605.45 USD
Maksimum:
114 536.73 USD (43.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.70% (114 536.73 USD)
Varlığa göre:
7.57% (14 019.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 206K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 103K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 055.96 USD
En kötü işlem: -21 881 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +120 733.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -59 150.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinprosFinancial-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Oneshot TPSL

Auto Compound

İnceleme yok
2025.09.24 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
