Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
1 отзыв
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 5 694%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
582
Прибыльных трейдов:
366 (62.88%)
Убыточных трейдов:
216 (37.11%)
Лучший трейд:
197 042.20 USD
Худший трейд:
-92 929.60 USD
Общая прибыль:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
Общий убыток:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (149 856.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
521 160.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
49.87%
Макс. загрузка депозита:
45.79%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
326 (56.01%)
Коротких трейдов:
256 (43.99%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
978.41 USD
Средняя прибыль:
18 922.58 USD
Средний убыток:
-29 426.98 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-288 196.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-330 582.00 USD (4)
Прирост в месяц:
48.82%
Годовой прогноз:
592.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
605.45 USD
Максимальная:
695 441.96 USD (76.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.18% (695 441.96 USD)
По эквити:
21.59% (64 320.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 582
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 569K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 144K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +197 042.20 USD
Худший трейд: -92 930 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +149 856.87 USD
Макс. убыток в серии: -288 196.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinprosFinancial-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Oneshot TPSL

Auto Compound

Средняя оценка:
Yi Jian Feng
208
Yi Jian Feng 2025.10.10 10:15 
 

because the sym has the . , so i can not follow

2026.01.08 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 14:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.95% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.95% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.97% of days out of 322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.73% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.84% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 03:28
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.93% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
