- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
582
Прибыльных трейдов:
366 (62.88%)
Убыточных трейдов:
216 (37.11%)
Лучший трейд:
197 042.20 USD
Худший трейд:
-92 929.60 USD
Общая прибыль:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
Общий убыток:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (149 856.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
521 160.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
49.87%
Макс. загрузка депозита:
45.79%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
326 (56.01%)
Коротких трейдов:
256 (43.99%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
978.41 USD
Средняя прибыль:
18 922.58 USD
Средний убыток:
-29 426.98 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-288 196.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-330 582.00 USD (4)
Прирост в месяц:
48.82%
Годовой прогноз:
592.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
605.45 USD
Максимальная:
695 441.96 USD (76.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.18% (695 441.96 USD)
По эквити:
21.59% (64 320.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|569K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|144K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +197 042.20 USD
Худший трейд: -92 930 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +149 856.87 USD
Макс. убыток в серии: -288 196.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinprosFinancial-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Oneshot TPSL
Auto Compound
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
5 694%
0
0
USD
USD
579K
USD
USD
50
100%
582
62%
50%
1.08
978.41
USD
USD
76%
1:500
because the sym has the . , so i can not follow