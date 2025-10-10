SeñalesSecciones
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
1 comentario
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 6 760%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
588
Transacciones Rentables:
370 (62.92%)
Transacciones Irrentables:
218 (37.07%)
Mejor transacción:
197 042.20 USD
Peor transacción:
-92 929.60 USD
Beneficio Bruto:
7 116 571.11 USD (583 250 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 440 587.47 USD (436 296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (149 856.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
521 160.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
49.87%
Carga máxima del depósito:
45.79%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
332 (56.46%)
Transacciones Cortas:
256 (43.54%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1 149.63 USD
Beneficio medio:
19 233.98 USD
Pérdidas medias:
-29 543.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-288 196.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-330 582.00 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.84%
Pronóstico anual:
34.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
605.45 USD
Máxima:
695 441.96 USD (76.18%)
Reducción relativa:
De balance:
76.18% (695 441.96 USD)
De fondos:
21.59% (64 320.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 588
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. 676K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. 147K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +197 042.20 USD
Peor transacción: -92 930 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +149 856.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -288 196.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinprosFinancial-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Oneshot TPSL

Auto Compound

Evaluación media:
Yi Jian Feng
208
Yi Jian Feng 2025.10.10 10:15 
 

because the sym has the . , so i can not follow

