Total de Trades:
588
Transacciones Rentables:
370 (62.92%)
Transacciones Irrentables:
218 (37.07%)
Mejor transacción:
197 042.20 USD
Peor transacción:
-92 929.60 USD
Beneficio Bruto:
7 116 571.11 USD (583 250 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 440 587.47 USD (436 296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (149 856.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
521 160.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
49.87%
Carga máxima del depósito:
45.79%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
332 (56.46%)
Transacciones Cortas:
256 (43.54%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1 149.63 USD
Beneficio medio:
19 233.98 USD
Pérdidas medias:
-29 543.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-288 196.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-330 582.00 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.84%
Pronóstico anual:
34.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
605.45 USD
Máxima:
695 441.96 USD (76.18%)
Reducción relativa:
De balance:
76.18% (695 441.96 USD)
De fondos:
21.59% (64 320.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|588
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.
|676K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.
|147K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +197 042.20 USD
Peor transacción: -92 930 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +149 856.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -288 196.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinprosFinancial-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Oneshot TPSL
Auto Compound
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
39 USD al mes
6 760%
0
0
USD
USD
686K
USD
USD
50
99%
588
62%
50%
1.10
1 149.63
USD
USD
76%
1:500
