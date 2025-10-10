シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAU TUSBOL
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
レビュー1件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5 694%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
582
利益トレード:
366 (62.88%)
損失トレード:
216 (37.11%)
ベストトレード:
197 042.20 USD
最悪のトレード:
-92 929.60 USD
総利益:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
総損失:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
最大連続の勝ち:
12 (149 856.87 USD)
最大連続利益:
521 160.00 USD (6)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
49.87%
最大入金額:
45.79%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.82
長いトレード:
326 (56.01%)
短いトレード:
256 (43.99%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
978.41 USD
平均利益:
18 922.58 USD
平均損失:
-29 426.98 USD
最大連続の負け:
7 (-288 196.04 USD)
最大連続損失:
-330 582.00 USD (4)
月間成長:
48.82%
年間予想:
592.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
605.45 USD
最大の:
695 441.96 USD (76.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.18% (695 441.96 USD)
エクイティによる:
21.59% (64 320.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 582
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. 569K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. 144K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +197 042.20 USD
最悪のトレード: -92 930 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +149 856.87 USD
最大連続損失: -288 196.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinprosFinancial-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Oneshot TPSL

Auto Compound

平均の評価:
Yi Jian Feng
208
Yi Jian Feng 2025.10.10 10:15 
 

because the sym has the . , so i can not follow

2026.01.08 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 14:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.95% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.95% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.97% of days out of 322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.73% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.84% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 03:28
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.93% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
