トレード:
582
利益トレード:
366 (62.88%)
損失トレード:
216 (37.11%)
ベストトレード:
197 042.20 USD
最悪のトレード:
-92 929.60 USD
総利益:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
総損失:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
最大連続の勝ち:
12 (149 856.87 USD)
最大連続利益:
521 160.00 USD (6)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
49.87%
最大入金額:
45.79%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.82
長いトレード:
326 (56.01%)
短いトレード:
256 (43.99%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
978.41 USD
平均利益:
18 922.58 USD
平均損失:
-29 426.98 USD
最大連続の負け:
7 (-288 196.04 USD)
最大連続損失:
-330 582.00 USD (4)
月間成長:
48.82%
年間予想:
592.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
605.45 USD
最大の:
695 441.96 USD (76.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.18% (695 441.96 USD)
エクイティによる:
21.59% (64 320.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|569K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|144K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +197 042.20 USD
最悪のトレード: -92 930 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +149 856.87 USD
最大連続損失: -288 196.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinprosFinancial-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
5 694%
0
0
USD
USD
579K
USD
USD
50
100%
582
62%
50%
1.08
978.41
USD
USD
76%
1:500
