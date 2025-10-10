- Crescimento
Negociações:
582
Negociações com lucro:
366 (62.88%)
Negociações com perda:
216 (37.11%)
Melhor negociação:
197 042.20 USD
Pior negociação:
-92 929.60 USD
Lucro bruto:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
Perda bruta:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (149 856.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
521 160.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
49.87%
Depósito máximo carregado:
45.79%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.82
Negociações longas:
326 (56.01%)
Negociações curtas:
256 (43.99%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
978.41 USD
Lucro médio:
18 922.58 USD
Perda média:
-29 426.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-288 196.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-330 582.00 USD (4)
Crescimento mensal:
48.82%
Previsão anual:
592.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
605.45 USD
Máximo:
695 441.96 USD (76.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.18% (695 441.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.59% (64 320.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|569K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|144K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Melhor negociação: +197 042.20 USD
Pior negociação: -92 930 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +149 856.87 USD
Máxima perda consecutiva: -288 196.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinprosFinancial-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Oneshot TPSL
Auto Compound
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
39 USD por mês
5 694%
0
0
USD
USD
579K
USD
USD
50
100%
582
62%
50%
1.08
978.41
USD
USD
76%
1:500
because the sym has the . , so i can not follow