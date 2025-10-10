SinaisSeções
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
1 comentário
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 5 694%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
582
Negociações com lucro:
366 (62.88%)
Negociações com perda:
216 (37.11%)
Melhor negociação:
197 042.20 USD
Pior negociação:
-92 929.60 USD
Lucro bruto:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
Perda bruta:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (149 856.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
521 160.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
49.87%
Depósito máximo carregado:
45.79%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.82
Negociações longas:
326 (56.01%)
Negociações curtas:
256 (43.99%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
978.41 USD
Lucro médio:
18 922.58 USD
Perda média:
-29 426.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-288 196.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-330 582.00 USD (4)
Crescimento mensal:
48.82%
Previsão anual:
592.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
605.45 USD
Máximo:
695 441.96 USD (76.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.18% (695 441.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.59% (64 320.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD. 582
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD. 569K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD. 144K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +197 042.20 USD
Pior negociação: -92 930 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +149 856.87 USD
Máxima perda consecutiva: -288 196.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinprosFinancial-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Oneshot TPSL

Auto Compound

Classificação Média:
Yi Jian Feng
208
Yi Jian Feng 2025.10.10 10:15 
 

because the sym has the . , so i can not follow

