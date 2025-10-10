- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
582
Gewinntrades:
366 (62.88%)
Verlusttrades:
216 (37.11%)
Bester Trade:
197 042.20 USD
Schlechtester Trade:
-92 929.60 USD
Bruttoprofit:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
Bruttoverlust:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (149 856.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
521 160.00 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
49.87%
Max deposit load:
45.79%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.82
Long-Positionen:
326 (56.01%)
Short-Positionen:
256 (43.99%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
978.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
18 922.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29 426.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-288 196.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-330 582.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
48.82%
Jahresprognose:
592.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
605.45 USD
Maximaler:
695 441.96 USD (76.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.18% (695 441.96 USD)
Kapital:
21.59% (64 320.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|569K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|144K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +197 042.20 USD
Schlechtester Trade: -92 930 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +149 856.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -288 196.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinprosFinancial-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Oneshot TPSL
Auto Compound
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
39 USD pro Monat
5 694%
0
0
USD
USD
579K
USD
USD
50
100%
582
62%
50%
1.08
978.41
USD
USD
76%
1:500
because the sym has the . , so i can not follow