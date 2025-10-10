SignaleKategorien
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5 694%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
582
Gewinntrades:
366 (62.88%)
Verlusttrades:
216 (37.11%)
Bester Trade:
197 042.20 USD
Schlechtester Trade:
-92 929.60 USD
Bruttoprofit:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
Bruttoverlust:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (149 856.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
521 160.00 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
49.87%
Max deposit load:
45.79%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.82
Long-Positionen:
326 (56.01%)
Short-Positionen:
256 (43.99%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
978.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
18 922.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29 426.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-288 196.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-330 582.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
48.82%
Jahresprognose:
592.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
605.45 USD
Maximaler:
695 441.96 USD (76.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.18% (695 441.96 USD)
Kapital:
21.59% (64 320.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 582
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. 569K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. 144K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +197 042.20 USD
Schlechtester Trade: -92 930 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +149 856.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -288 196.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinprosFinancial-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Oneshot TPSL

Auto Compound

Durchschnittliche Bewertung:
Yi Jian Feng
208
Yi Jian Feng 2025.10.10 10:15 
 

because the sym has the . , so i can not follow

