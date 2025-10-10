시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XAU TUSBOL
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
1 리뷰
안정성
50
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5 694%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
582
이익 거래:
366 (62.88%)
손실 거래:
216 (37.11%)
최고의 거래:
197 042.20 USD
최악의 거래:
-92 929.60 USD
총 수익:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
총 손실:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
연속 최대 이익:
12 (149 856.87 USD)
연속 최대 이익:
521 160.00 USD (6)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
49.87%
최대 입금량:
45.79%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.82
롱(주식매수):
326 (56.01%)
숏(주식차입매도):
256 (43.99%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
978.41 USD
평균 이익:
18 922.58 USD
평균 손실:
-29 426.98 USD
연속 최대 손실:
7 (-288 196.04 USD)
연속 최대 손실:
-330 582.00 USD (4)
월별 성장률:
48.82%
연간 예측:
592.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
605.45 USD
최대한의:
695 441.96 USD (76.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.18% (695 441.96 USD)
자본금별:
21.59% (64 320.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD. 582
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD. 569K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD. 144K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +197 042.20 USD
최악의 거래: -92 930 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +149 856.87 USD
연속 최대 손실: -288 196.04 USD

Oneshot TPSL

Auto Compound

평균 평점:
Yi Jian Feng
208
Yi Jian Feng 2025.10.10 10:15 
 

because the sym has the . , so i can not follow

