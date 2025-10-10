- 자본
- 축소
트레이드:
582
이익 거래:
366 (62.88%)
손실 거래:
216 (37.11%)
최고의 거래:
197 042.20 USD
최악의 거래:
-92 929.60 USD
총 수익:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
총 손실:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
연속 최대 이익:
12 (149 856.87 USD)
연속 최대 이익:
521 160.00 USD (6)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
49.87%
최대 입금량:
45.79%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.82
롱(주식매수):
326 (56.01%)
숏(주식차입매도):
256 (43.99%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
978.41 USD
평균 이익:
18 922.58 USD
평균 손실:
-29 426.98 USD
연속 최대 손실:
7 (-288 196.04 USD)
연속 최대 손실:
-330 582.00 USD (4)
월별 성장률:
48.82%
연간 예측:
592.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
605.45 USD
최대한의:
695 441.96 USD (76.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.18% (695 441.96 USD)
자본금별:
21.59% (64 320.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|569K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|144K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinprosFinancial-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
because the sym has the . , so i can not follow