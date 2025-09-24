SegnaliSezioni
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2 059%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
298
Profit Trade:
197 (66.10%)
Loss Trade:
101 (33.89%)
Best Trade:
20 055.96 USD
Worst Trade:
-21 880.83 USD
Profitto lordo:
859 844.76 USD (307 476 pips)
Perdita lorda:
-653 929.79 USD (204 644 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (120 733.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120 733.85 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
47.91%
Massimo carico di deposito:
8.17%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
174 (58.39%)
Short Trade:
124 (41.61%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
690.99 USD
Profitto medio:
4 364.69 USD
Perdita media:
-6 474.55 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-59 150.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59 150.35 USD (4)
Crescita mensile:
98.37%
Previsione annuale:
1 193.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
605.45 USD
Massimale:
114 536.73 USD (43.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.70% (114 536.73 USD)
Per equità:
7.57% (14 019.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 206K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 103K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinprosFinancial-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Oneshot TPSL

Auto Compound

2025.09.24 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
