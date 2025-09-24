- Crescita
Trade:
298
Profit Trade:
197 (66.10%)
Loss Trade:
101 (33.89%)
Best Trade:
20 055.96 USD
Worst Trade:
-21 880.83 USD
Profitto lordo:
859 844.76 USD (307 476 pips)
Perdita lorda:
-653 929.79 USD (204 644 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (120 733.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120 733.85 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
47.91%
Massimo carico di deposito:
8.17%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
174 (58.39%)
Short Trade:
124 (41.61%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
690.99 USD
Profitto medio:
4 364.69 USD
Perdita media:
-6 474.55 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-59 150.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59 150.35 USD (4)
Crescita mensile:
98.37%
Previsione annuale:
1 193.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
605.45 USD
Massimale:
114 536.73 USD (43.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.70% (114 536.73 USD)
Per equità:
7.57% (14 019.72 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinprosFinancial-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
