- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
582
盈利交易:
366 (62.88%)
亏损交易:
216 (37.11%)
最好交易:
197 042.20 USD
最差交易:
-92 929.60 USD
毛利:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
毛利亏损:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
最大连续赢利:
12 (149 856.87 USD)
最大连续盈利:
521 160.00 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
49.87%
最大入金加载:
45.79%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.82
长期交易:
326 (56.01%)
短期交易:
256 (43.99%)
利润因子:
1.09
预期回报:
978.41 USD
平均利润:
18 922.58 USD
平均损失:
-29 426.98 USD
最大连续失误:
7 (-288 196.04 USD)
最大连续亏损:
-330 582.00 USD (4)
每月增长:
48.82%
年度预测:
592.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
605.45 USD
最大值:
695 441.96 USD (76.18%)
相对跌幅:
结余:
76.18% (695 441.96 USD)
净值:
21.59% (64 320.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|569K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|144K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +197 042.20 USD
最差交易: -92 930 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +149 856.87 USD
最大连续亏损: -288 196.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinprosFinancial-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Oneshot TPSL
Auto Compound
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
5 694%
0
0
USD
USD
579K
USD
USD
50
100%
582
62%
50%
1.08
978.41
USD
USD
76%
1:500
because the sym has the . , so i can not follow