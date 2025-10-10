信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAU TUSBOL
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
1条评论
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 5 694%
FinprosFinancial-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
582
盈利交易:
366 (62.88%)
亏损交易:
216 (37.11%)
最好交易:
197 042.20 USD
最差交易:
-92 929.60 USD
毛利:
6 925 663.11 USD (578 405 pips)
毛利亏损:
-6 356 227.47 USD (434 188 pips)
最大连续赢利:
12 (149 856.87 USD)
最大连续盈利:
521 160.00 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
49.87%
最大入金加载:
45.79%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.82
长期交易:
326 (56.01%)
短期交易:
256 (43.99%)
利润因子:
1.09
预期回报:
978.41 USD
平均利润:
18 922.58 USD
平均损失:
-29 426.98 USD
最大连续失误:
7 (-288 196.04 USD)
最大连续亏损:
-330 582.00 USD (4)
每月增长:
48.82%
年度预测:
592.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
605.45 USD
最大值:
695 441.96 USD (76.18%)
相对跌幅:
结余:
76.18% (695 441.96 USD)
净值:
21.59% (64 320.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD. 582
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD. 569K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD. 144K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +197 042.20 USD
最差交易: -92 930 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +149 856.87 USD
最大连续亏损: -288 196.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinprosFinancial-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Oneshot TPSL

Auto Compound

平均等级:
Yi Jian Feng
208
Yi Jian Feng 2025.10.10 10:15 
 

because the sym has the . , so i can not follow

2026.01.08 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 14:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.95% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.95% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.97% of days out of 322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.73% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.84% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 03:28
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.93% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载