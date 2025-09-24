SignauxSections
Iskandar Iskandar

XAU TUSBOL

Iskandar Iskandar
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 1 886%
FinprosFinancial-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
296
Bénéfice trades:
195 (65.87%)
Perte trades:
101 (34.12%)
Meilleure transaction:
20 055.96 USD
Pire transaction:
-21 880.83 USD
Bénéfice brut:
842 562.53 USD (305 336 pips)
Perte brute:
-653 929.79 USD (204 644 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (120 733.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
120 733.85 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
35.65%
Charge de dépôt maximale:
8.17%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
172 (58.11%)
Courts trades:
124 (41.89%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
637.27 USD
Bénéfice moyen:
4 320.83 USD
Perte moyenne:
-6 474.55 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-59 150.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-59 150.35 USD (4)
Croissance mensuelle:
66.95%
Prévision annuelle:
812.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
605.45 USD
Maximal:
114 536.73 USD (43.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.70% (114 536.73 USD)
Par fonds propres:
7.57% (14 019.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 296
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 189K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 101K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20 055.96 USD
Pire transaction: -21 881 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +120 733.85 USD
Perte consécutive maximale: -59 150.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinprosFinancial-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Oneshot TPSL

Auto Compound

Aucun avis
2025.09.24 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
