- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
296
Bénéfice trades:
195 (65.87%)
Perte trades:
101 (34.12%)
Meilleure transaction:
20 055.96 USD
Pire transaction:
-21 880.83 USD
Bénéfice brut:
842 562.53 USD (305 336 pips)
Perte brute:
-653 929.79 USD (204 644 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (120 733.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
120 733.85 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
35.65%
Charge de dépôt maximale:
8.17%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
172 (58.11%)
Courts trades:
124 (41.89%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
637.27 USD
Bénéfice moyen:
4 320.83 USD
Perte moyenne:
-6 474.55 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-59 150.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-59 150.35 USD (4)
Croissance mensuelle:
66.95%
Prévision annuelle:
812.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
605.45 USD
Maximal:
114 536.73 USD (43.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.70% (114 536.73 USD)
Par fonds propres:
7.57% (14 019.72 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|296
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|189K
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|101K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinprosFinancial-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Oneshot TPSL
Auto Compound
