Taufiq Dwi Ferindra

Tadif21

Taufiq Dwi Ferindra
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -47%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
116 (37.54%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (62.46%)
En iyi işlem:
513.12 USD
En kötü işlem:
-561.75 USD
Brüt kâr:
34 814.06 USD (338 872 pips)
Brüt zarar:
-35 467.96 USD (344 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3 945.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 945.31 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
58.16%
Maks. mevduat yükü:
2.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
179 (57.93%)
Satış işlemleri:
130 (42.07%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-2.12 USD
Ortalama kâr:
300.12 USD
Ortalama zarar:
-183.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3 051.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 043.64 USD (14)
Aylık büyüme:
112.77%
Yıllık tahmin:
1 368.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 785.88 USD
Maksimum:
6 914.11 USD (1614.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.25% (6 822.14 USD)
Varlığa göre:
2.00% (194.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 305
GBPJPY 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -523
GBPJPY -131
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.4K
GBPJPY -1.8K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +513.12 USD
En kötü işlem: -562 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +3 945.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 051.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 daha fazla...
Tadif 21 is a gold trader
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
A large drawdown may occur on the account again
