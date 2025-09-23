- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
558
Transacciones Rentables:
266 (47.67%)
Transacciones Irrentables:
292 (52.33%)
Mejor transacción:
849.90 USD
Peor transacción:
-1 442.92 USD
Beneficio Bruto:
66 898.38 USD (659 355 pips)
Pérdidas Brutas:
-62 767.02 USD (649 866 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (5 009.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 009.82 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
21.27%
Carga máxima del depósito:
19.37%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.60
Transacciones Largas:
357 (63.98%)
Transacciones Cortas:
201 (36.02%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
7.40 USD
Beneficio medio:
251.50 USD
Pérdidas medias:
-214.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-3 051.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 043.64 USD (14)
Crecimiento al mes:
-38.71%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 785.88 USD
Máxima:
6 914.11 USD (1614.58%)
Reducción relativa:
De balance:
79.25% (6 822.14 USD)
De fondos:
56.77% (8 060.33 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|GBPJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +849.90 USD
Peor transacción: -1 443 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +5 009.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 051.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
otros 253...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-36%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
31
0%
558
47%
21%
1.06
7.40
USD
USD
79%
1:50