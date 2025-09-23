SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tadif21
Taufiq Dwi Ferindra

Tadif21

Taufiq Dwi Ferindra
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -47%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
309
Bénéfice trades:
116 (37.54%)
Perte trades:
193 (62.46%)
Meilleure transaction:
513.12 USD
Pire transaction:
-561.75 USD
Bénéfice brut:
34 814.06 USD (338 872 pips)
Perte brute:
-35 467.96 USD (344 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (3 945.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 945.31 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
83.31%
Charge de dépôt maximale:
2.14%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
179 (57.93%)
Courts trades:
130 (42.07%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-2.12 USD
Bénéfice moyen:
300.12 USD
Perte moyenne:
-183.77 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-3 051.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 043.64 USD (14)
Croissance mensuelle:
99.67%
Prévision annuelle:
1 209.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 785.88 USD
Maximal:
6 914.11 USD (1614.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.25% (6 822.14 USD)
Par fonds propres:
2.00% (194.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 305
GBPJPY 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -523
GBPJPY -131
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.4K
GBPJPY -1.8K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +513.12 USD
Pire transaction: -562 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +3 945.31 USD
Perte consécutive maximale: -3 051.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 plus...
Tadif 21 is a gold trader
Aucun avis
2025.09.24 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
A large drawdown may occur on the account again
