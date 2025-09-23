- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
116 (37.54%)
Loss Trade:
193 (62.46%)
Best Trade:
513.12 USD
Worst Trade:
-561.75 USD
Profitto lordo:
34 814.06 USD (338 872 pips)
Perdita lorda:
-35 467.96 USD (344 048 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 945.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 945.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
58.16%
Massimo carico di deposito:
2.16%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
179 (57.93%)
Short Trade:
130 (42.07%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-2.12 USD
Profitto medio:
300.12 USD
Perdita media:
-183.77 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 051.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 043.64 USD (14)
Crescita mensile:
112.77%
Previsione annuale:
1 368.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 785.88 USD
Massimale:
6 914.11 USD (1614.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.25% (6 822.14 USD)
Per equità:
2.00% (194.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|GBPJPY
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-523
|GBPJPY
|-131
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|GBPJPY
|-1.8K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +513.12 USD
Worst Trade: -562 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 945.31 USD
Massima perdita consecutiva: -3 051.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
