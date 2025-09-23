SegnaliSezioni
Taufiq Dwi Ferindra

Tadif21

Taufiq Dwi Ferindra
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -47%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
116 (37.54%)
Loss Trade:
193 (62.46%)
Best Trade:
513.12 USD
Worst Trade:
-561.75 USD
Profitto lordo:
34 814.06 USD (338 872 pips)
Perdita lorda:
-35 467.96 USD (344 048 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 945.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 945.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
58.16%
Massimo carico di deposito:
2.16%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
179 (57.93%)
Short Trade:
130 (42.07%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-2.12 USD
Profitto medio:
300.12 USD
Perdita media:
-183.77 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 051.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 043.64 USD (14)
Crescita mensile:
112.77%
Previsione annuale:
1 368.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 785.88 USD
Massimale:
6 914.11 USD (1614.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.25% (6 822.14 USD)
Per equità:
2.00% (194.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 305
GBPJPY 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -523
GBPJPY -131
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.4K
GBPJPY -1.8K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +513.12 USD
Worst Trade: -562 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 945.31 USD
Massima perdita consecutiva: -3 051.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 più
Tadif 21 is a gold trader
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tadif21
30USD al mese
-47%
0
0
USD
9.3K
USD
18
0%
309
37%
58%
0.98
-2.12
USD
79%
1:50
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

