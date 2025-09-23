SignaleKategorien
Taufiq Dwi Ferindra

MRG Tadif

Taufiq Dwi Ferindra
0 Bewertungen
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
558
Gewinntrades:
266 (47.67%)
Verlusttrades:
292 (52.33%)
Bester Trade:
849.90 USD
Schlechtester Trade:
-1 442.92 USD
Bruttoprofit:
66 898.38 USD (659 355 pips)
Bruttoverlust:
-62 767.02 USD (649 866 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (5 009.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 009.82 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
21.27%
Max deposit load:
19.37%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
357 (63.98%)
Short-Positionen:
201 (36.02%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
7.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
251.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-214.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-3 051.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 043.64 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-38.71%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 785.88 USD
Maximaler:
6 914.11 USD (1614.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.25% (6 822.14 USD)
Kapital:
56.77% (8 060.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 554
GBPJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.3K
GBPJPY -131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +849.90 USD
Schlechtester Trade: -1 443 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 009.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 051.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
noch 253 ...
Keine Bewertungen
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
