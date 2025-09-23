- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
558
Negociações com lucro:
266 (47.67%)
Negociações com perda:
292 (52.33%)
Melhor negociação:
849.90 USD
Pior negociação:
-1 442.92 USD
Lucro bruto:
66 898.38 USD (659 355 pips)
Perda bruta:
-62 767.02 USD (649 866 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (5 009.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 009.82 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
21.27%
Depósito máximo carregado:
19.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
357 (63.98%)
Negociações curtas:
201 (36.02%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
7.40 USD
Lucro médio:
251.50 USD
Perda média:
-214.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-3 051.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 043.64 USD (14)
Crescimento mensal:
-38.71%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 785.88 USD
Máximo:
6 914.11 USD (1614.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.25% (6 822.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.77% (8 060.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|GBPJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +849.90 USD
Pior negociação: -1 443 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +5 009.82 USD
Máxima perda consecutiva: -3 051.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
