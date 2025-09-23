SinaisSeções
Taufiq Dwi Ferindra

MRG Tadif

Taufiq Dwi Ferindra
0 comentários
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
558
Negociações com lucro:
266 (47.67%)
Negociações com perda:
292 (52.33%)
Melhor negociação:
849.90 USD
Pior negociação:
-1 442.92 USD
Lucro bruto:
66 898.38 USD (659 355 pips)
Perda bruta:
-62 767.02 USD (649 866 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (5 009.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 009.82 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
21.27%
Depósito máximo carregado:
19.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
357 (63.98%)
Negociações curtas:
201 (36.02%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
7.40 USD
Lucro médio:
251.50 USD
Perda média:
-214.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-3 051.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 043.64 USD (14)
Crescimento mensal:
-38.71%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 785.88 USD
Máximo:
6 914.11 USD (1614.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.25% (6 822.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.77% (8 060.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 554
GBPJPY 4
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +849.90 USD
Pior negociação: -1 443 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +5 009.82 USD
Máxima perda consecutiva: -3 051.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
253 mais ...
Sem comentários
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MRG Tadif
30 USD por mês
-36%
0
0
USD
3.1K
USD
31
0%
558
47%
21%
1.06
7.40
USD
79%
1:50
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.