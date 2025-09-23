- 成長
トレード:
558
利益トレード:
266 (47.67%)
損失トレード:
292 (52.33%)
ベストトレード:
849.90 USD
最悪のトレード:
-1 442.92 USD
総利益:
66 898.38 USD (659 355 pips)
総損失:
-62 767.02 USD (649 866 pips)
最大連続の勝ち:
13 (5 009.82 USD)
最大連続利益:
5 009.82 USD (13)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
21.27%
最大入金額:
19.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
357 (63.98%)
短いトレード:
201 (36.02%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
7.40 USD
平均利益:
251.50 USD
平均損失:
-214.96 USD
最大連続の負け:
18 (-3 051.46 USD)
最大連続損失:
-4 043.64 USD (14)
月間成長:
-38.71%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 785.88 USD
最大の:
6 914.11 USD (1614.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.25% (6 822.14 USD)
エクイティによる:
56.77% (8 060.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|GBPJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +849.90 USD
最悪のトレード: -1 443 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +5 009.82 USD
最大連続損失: -3 051.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
