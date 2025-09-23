シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MRG Tadif
Taufiq Dwi Ferindra

MRG Tadif

Taufiq Dwi Ferindra
レビュー0件
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
558
利益トレード:
266 (47.67%)
損失トレード:
292 (52.33%)
ベストトレード:
849.90 USD
最悪のトレード:
-1 442.92 USD
総利益:
66 898.38 USD (659 355 pips)
総損失:
-62 767.02 USD (649 866 pips)
最大連続の勝ち:
13 (5 009.82 USD)
最大連続利益:
5 009.82 USD (13)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
21.27%
最大入金額:
19.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
357 (63.98%)
短いトレード:
201 (36.02%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
7.40 USD
平均利益:
251.50 USD
平均損失:
-214.96 USD
最大連続の負け:
18 (-3 051.46 USD)
最大連続損失:
-4 043.64 USD (14)
月間成長:
-38.71%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 785.88 USD
最大の:
6 914.11 USD (1614.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.25% (6 822.14 USD)
エクイティによる:
56.77% (8 060.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 554
GBPJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.3K
GBPJPY -131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +849.90 USD
最悪のトレード: -1 443 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +5 009.82 USD
最大連続損失: -3 051.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください