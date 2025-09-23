- 자본
- 축소
트레이드:
570
이익 거래:
274 (48.07%)
손실 거래:
296 (51.93%)
최고의 거래:
849.90 USD
최악의 거래:
-1 442.92 USD
총 수익:
68 051.38 USD (694 614 pips)
총 손실:
-63 008.62 USD (661 866 pips)
연속 최대 이익:
13 (5 009.82 USD)
연속 최대 이익:
5 009.82 USD (13)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
26.34%
최대 입금량:
19.37%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.73
롱(주식매수):
366 (64.21%)
숏(주식차입매도):
204 (35.79%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
8.85 USD
평균 이익:
248.36 USD
평균 손실:
-212.87 USD
연속 최대 손실:
18 (-3 051.46 USD)
연속 최대 손실:
-4 043.64 USD (14)
월별 성장률:
21.03%
연간 예측:
255.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 785.88 USD
최대한의:
6 914.11 USD (1614.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.25% (6 822.14 USD)
자본금별:
56.77% (8 060.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|566
|GBPJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.2K
|GBPJPY
|-131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|35K
|GBPJPY
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +849.90 USD
최악의 거래: -1 443 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +5 009.82 USD
연속 최대 손실: -3 051.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
리뷰 없음
