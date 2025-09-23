시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MRG Tadif
Taufiq Dwi Ferindra

MRG Tadif

Taufiq Dwi Ferindra
0 리뷰
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
570
이익 거래:
274 (48.07%)
손실 거래:
296 (51.93%)
최고의 거래:
849.90 USD
최악의 거래:
-1 442.92 USD
총 수익:
68 051.38 USD (694 614 pips)
총 손실:
-63 008.62 USD (661 866 pips)
연속 최대 이익:
13 (5 009.82 USD)
연속 최대 이익:
5 009.82 USD (13)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
26.34%
최대 입금량:
19.37%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.73
롱(주식매수):
366 (64.21%)
숏(주식차입매도):
204 (35.79%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
8.85 USD
평균 이익:
248.36 USD
평균 손실:
-212.87 USD
연속 최대 손실:
18 (-3 051.46 USD)
연속 최대 손실:
-4 043.64 USD (14)
월별 성장률:
21.03%
연간 예측:
255.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 785.88 USD
최대한의:
6 914.11 USD (1614.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.25% (6 822.14 USD)
자본금별:
56.77% (8 060.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 566
GBPJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5.2K
GBPJPY -131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 35K
GBPJPY -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +849.90 USD
최악의 거래: -1 443 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +5 009.82 USD
연속 최대 손실: -3 051.46 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
254 더...
리뷰 없음
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
