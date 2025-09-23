СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MRG Tadif
Taufiq Dwi Ferindra

MRG Tadif

Taufiq Dwi Ferindra
0 отзывов
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
557
Прибыльных трейдов:
266 (47.75%)
Убыточных трейдов:
291 (52.24%)
Лучший трейд:
849.90 USD
Худший трейд:
-1 442.92 USD
Общая прибыль:
66 898.38 USD (659 355 pips)
Общий убыток:
-62 726.62 USD (647 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (5 009.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 009.82 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
24.44%
Макс. загрузка депозита:
19.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
356 (63.91%)
Коротких трейдов:
201 (36.09%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
7.49 USD
Средняя прибыль:
251.50 USD
Средний убыток:
-215.56 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-3 051.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 043.64 USD (14)
Прирост в месяц:
-34.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 785.88 USD
Максимальная:
6 914.11 USD (1614.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.25% (6 822.14 USD)
По эквити:
56.77% (8 060.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 553
GBPJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.3K
GBPJPY -131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
GBPJPY -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +849.90 USD
Худший трейд: -1 443 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +5 009.82 USD
Макс. убыток в серии: -3 051.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
еще 253...
Нет отзывов
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
