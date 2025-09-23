- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
557
Прибыльных трейдов:
266 (47.75%)
Убыточных трейдов:
291 (52.24%)
Лучший трейд:
849.90 USD
Худший трейд:
-1 442.92 USD
Общая прибыль:
66 898.38 USD (659 355 pips)
Общий убыток:
-62 726.62 USD (647 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (5 009.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 009.82 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
24.44%
Макс. загрузка депозита:
19.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
356 (63.91%)
Коротких трейдов:
201 (36.09%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
7.49 USD
Средняя прибыль:
251.50 USD
Средний убыток:
-215.56 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-3 051.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 043.64 USD (14)
Прирост в месяц:
-34.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 785.88 USD
Максимальная:
6 914.11 USD (1614.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.25% (6 822.14 USD)
По эквити:
56.77% (8 060.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|553
|GBPJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +849.90 USD
Худший трейд: -1 443 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +5 009.82 USD
Макс. убыток в серии: -3 051.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
еще 253...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-36%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
31
0%
557
47%
24%
1.06
7.49
USD
USD
79%
1:50