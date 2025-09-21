SinyallerBölümler
Mayilvahanan A

Inddais Stable

0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
13 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
16.56 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
157.61 USD (429 pips)
Brüt zarar:
-16.49 USD
Maksimum ardışık kazanç:
13 (157.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.61 USD (13)
Sharpe oranı:
6.95
Alım-satım etkinliği:
3.14%
Maks. mevduat yükü:
5.01%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
55.56
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.56
Beklenen getiri:
12.12 USD
Ortalama kâr:
12.12 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.24 USD
Maksimum:
2.54 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (1.24 USD)
Varlığa göre:
1.08% (54.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 4
EURUSD 2
GBPUSD 2
CHFJPY 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 38
EURUSD 27
GBPUSD 22
CHFJPY 20
GBPAUD 12
AUDCAD 10
USDCAD 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 147
EURUSD 58
GBPUSD 56
CHFJPY 74
GBPAUD 46
AUDCAD 17
USDCAD 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.56 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +157.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real12
0.00 × 6
Tradestone-Real
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.65 × 3673
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
Exness-MT5Real7
0.95 × 22
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 299
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 423
ICMarketsEU-MT5-2
1.42 × 139
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Inddais Stable offers traders an algorithmically driven forex signal, optimized for consistent returns and controlled risk. Utilizing precise technical analysis and automated execution, this strategy focuses exclusively on long positions, ensuring disciplined trades with carefully managed exposure.

Why Follow Inddais Stable?

High Accuracy: Achieving a 100%-win rate with profitable outcomes on all executed trades.
Consistent Profitability: Stable returns with low drawdowns, ensuring your investment grows steadily over time.
Algorithmic Precision: Approximately 72% algorithmic trading for disciplined entry and exit points.
Balanced Risk: Carefully managed equity drawdown (max ~20%) combined with low deposit load ensures sustainable trading.

Trading Characteristics:

Average Trade Duration: Approximately 11 hours, ensuring flexibility and avoiding overnight risks.
Profit Factor: High profit factor reflecting the efficiency and reliability of the strategy.

Who Should Subscribe?

Inddais Stable is ideal for traders seeking steady growth with minimal risk, suitable for those who value consistent profits and robust risk management. Start following Inddais LT today to capitalize on proven strategies and disciplined forex trading.

İnceleme yok
2025.09.30 04:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 05:57
Share of trading days is too low
2025.09.22 05:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.21 19:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 19:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 19:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.21 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Inddais Stable
Ayda 100 USD
3%
0
0
USD
5.1K
USD
2
100%
13
100%
3%
9.55
12.12
USD
1%
1:500
