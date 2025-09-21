- 成長
トレード:
171
利益トレード:
171 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
32.68 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
2 666.53 USD (6 771 pips)
総損失:
-235.81 USD (13 pips)
最大連続の勝ち:
171 (2 666.53 USD)
最大連続利益:
2 666.53 USD (171)
シャープレシオ:
3.84
取引アクティビティ:
61.28%
最大入金額:
25.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
609.20
長いトレード:
171 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
11.31
期待されたペイオフ:
15.59 USD
平均利益:
15.59 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
10.50%
年間予想:
127.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.24 USD
最大の:
3.99 USD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.02% (1.24 USD)
エクイティによる:
50.31% (2 740.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|40
|GBPJPY
|31
|CHFJPY
|15
|GBPNZD
|14
|NZDCAD
|13
|GBPAUD
|11
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|5
|CADCHF
|4
|EURJPY
|4
|EURCHF
|4
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|546
|GBPJPY
|462
|CHFJPY
|169
|GBPNZD
|298
|NZDCAD
|125
|GBPAUD
|188
|AUDCAD
|185
|AUDNZD
|79
|EURUSD
|60
|EURAUD
|51
|CADCHF
|44
|EURJPY
|47
|EURCHF
|40
|GBPUSD
|22
|CADJPY
|23
|EURNZD
|53
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|9
|GBPCHF
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|1.3K
|GBPJPY
|1.5K
|CHFJPY
|646
|GBPNZD
|1.1K
|NZDCAD
|214
|GBPAUD
|634
|AUDCAD
|278
|AUDNZD
|150
|EURUSD
|142
|EURAUD
|224
|CADCHF
|46
|EURJPY
|156
|EURCHF
|71
|GBPUSD
|56
|CADJPY
|45
|EURNZD
|168
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|27
|GBPCHF
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
ベストトレード: +32.68 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 171
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2 666.53 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.25 × 16688
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.43 × 7
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
CopyThatToday offers traders an algorithmically driven forex signal, optimized for consistent returns and controlled risk. Utilizing precise technical analysis and automated execution, this strategy focuses exclusively on long positions, ensuring disciplined trades with carefully managed exposure.
Why Follow CopyThatToday?
High Accuracy: Achieving a 100%-win rate with profitable outcomes on all executed trades.
Consistent Profitability: Stable returns with low drawdowns, ensuring your investment grows steadily over time.
Algorithmic Precision: Algorithmic trading for disciplined entry and exit points.
Balanced Risk: Carefully managed equity drawdown (max ~20%) combined with low deposit load ensures sustainable trading.
Trading Characteristics:
Average Trade Duration: Approximately 11 hours, ensuring flexibility and avoiding overnight risks.
Profit Factor: High profit factor reflecting the efficiency and reliability of the strategy.
Who Should Subscribe?
CopyThatToday Signal is ideal for traders seeking steady growth with minimal risk, suitable for those who value consistent profits and robust risk management. Start following CopyThatToday now to capitalize on proven strategies and disciplined forex trading.
