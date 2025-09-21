シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CopyThatToday
Mayilvahanan A

CopyThatToday

Mayilvahanan A
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 55%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
171
利益トレード:
171 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
32.68 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
2 666.53 USD (6 771 pips)
総損失:
-235.81 USD (13 pips)
最大連続の勝ち:
171 (2 666.53 USD)
最大連続利益:
2 666.53 USD (171)
シャープレシオ:
3.84
取引アクティビティ:
61.28%
最大入金額:
25.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
609.20
長いトレード:
171 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
11.31
期待されたペイオフ:
15.59 USD
平均利益:
15.59 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
10.50%
年間予想:
127.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.24 USD
最大の:
3.99 USD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.02% (1.24 USD)
エクイティによる:
50.31% (2 740.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 40
GBPJPY 31
CHFJPY 15
GBPNZD 14
NZDCAD 13
GBPAUD 11
AUDCAD 10
AUDNZD 6
EURUSD 5
EURAUD 5
CADCHF 4
EURJPY 4
EURCHF 4
GBPUSD 2
CADJPY 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD 546
GBPJPY 462
CHFJPY 169
GBPNZD 298
NZDCAD 125
GBPAUD 188
AUDCAD 185
AUDNZD 79
EURUSD 60
EURAUD 51
CADCHF 44
EURJPY 47
EURCHF 40
GBPUSD 22
CADJPY 23
EURNZD 53
AUDUSD 13
USDJPY 9
GBPCHF 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD 1.3K
GBPJPY 1.5K
CHFJPY 646
GBPNZD 1.1K
NZDCAD 214
GBPAUD 634
AUDCAD 278
AUDNZD 150
EURUSD 142
EURAUD 224
CADCHF 46
EURJPY 156
EURCHF 71
GBPUSD 56
CADJPY 45
EURNZD 168
AUDUSD 16
USDJPY 27
GBPCHF 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32.68 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 171
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2 666.53 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.25 × 16688
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
STARTRADERFinancial-Live
1.43 × 7
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
112 より多く...
CopyThatToday offers traders an algorithmically driven forex signal, optimized for consistent returns and controlled risk. Utilizing precise technical analysis and automated execution, this strategy focuses exclusively on long positions, ensuring disciplined trades with carefully managed exposure.

Why Follow CopyThatToday?

High Accuracy: Achieving a 100%-win rate with profitable outcomes on all executed trades.
Consistent Profitability: Stable returns with low drawdowns, ensuring your investment grows steadily over time.
Algorithmic Precision: Algorithmic trading for disciplined entry and exit points.
Balanced Risk: Carefully managed equity drawdown (max ~20%) combined with low deposit load ensures sustainable trading.

Trading Characteristics:

Average Trade Duration: Approximately 11 hours, ensuring flexibility and avoiding overnight risks.
Profit Factor: High profit factor reflecting the efficiency and reliability of the strategy.

Who Should Subscribe?

CopyThatToday Signal is ideal for traders seeking steady growth with minimal risk, suitable for those who value consistent profits and robust risk management. Start following CopyThatToday now to capitalize on proven strategies and disciplined forex trading.


レビューなし
2025.12.17 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
