Mayilvahanan A

CopyThatToday

Mayilvahanan A
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 55%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
171
Прибыльных трейдов:
171 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
32.68 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
2 666.53 USD (6 771 pips)
Общий убыток:
-234.16 USD (13 pips)
Макс. серия выигрышей:
171 (2 666.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 666.53 USD (171)
Коэффициент Шарпа:
3.84
Торговая активность:
59.75%
Макс. загрузка депозита:
25.55%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
609.62
Длинных трейдов:
171 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
11.39
Мат. ожидание:
15.59 USD
Средняя прибыль:
15.59 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
12.44%
Годовой прогноз:
150.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.24 USD
Максимальная:
3.99 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (1.24 USD)
По эквити:
50.31% (2 740.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 40
GBPJPY 31
CHFJPY 15
GBPNZD 14
NZDCAD 13
GBPAUD 11
AUDCAD 10
AUDNZD 6
EURUSD 5
EURAUD 5
CADCHF 4
EURJPY 4
EURCHF 4
GBPUSD 2
CADJPY 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 546
GBPJPY 462
CHFJPY 169
GBPNZD 298
NZDCAD 125
GBPAUD 188
AUDCAD 185
AUDNZD 79
EURUSD 60
EURAUD 51
CADCHF 44
EURJPY 47
EURCHF 40
GBPUSD 22
CADJPY 23
EURNZD 53
AUDUSD 13
USDJPY 9
GBPCHF 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 1.3K
GBPJPY 1.5K
CHFJPY 646
GBPNZD 1.1K
NZDCAD 214
GBPAUD 634
AUDCAD 278
AUDNZD 150
EURUSD 142
EURAUD 224
CADCHF 46
EURJPY 156
EURCHF 71
GBPUSD 56
CADJPY 45
EURNZD 168
AUDUSD 16
USDJPY 27
GBPCHF 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.68 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 171
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2 666.53 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.25 × 16685
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
STARTRADERFinancial-Live
1.43 × 7
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real7
1.55 × 40
PUPrime-Live2
1.55 × 319
еще 109...
CopyThatToday offers traders an algorithmically driven forex signal, optimized for consistent returns and controlled risk. Utilizing precise technical analysis and automated execution, this strategy focuses exclusively on long positions, ensuring disciplined trades with carefully managed exposure.

Why Follow CopyThatToday?

High Accuracy: Achieving a 100%-win rate with profitable outcomes on all executed trades.
Consistent Profitability: Stable returns with low drawdowns, ensuring your investment grows steadily over time.
Algorithmic Precision: Algorithmic trading for disciplined entry and exit points.
Balanced Risk: Carefully managed equity drawdown (max ~20%) combined with low deposit load ensures sustainable trading.

Trading Characteristics:

Average Trade Duration: Approximately 11 hours, ensuring flexibility and avoiding overnight risks.
Profit Factor: High profit factor reflecting the efficiency and reliability of the strategy.

Who Should Subscribe?

CopyThatToday Signal is ideal for traders seeking steady growth with minimal risk, suitable for those who value consistent profits and robust risk management. Start following CopyThatToday now to capitalize on proven strategies and disciplined forex trading.


Нет отзывов
