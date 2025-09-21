- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
171
Прибыльных трейдов:
171 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
32.68 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
2 666.53 USD (6 771 pips)
Общий убыток:
-234.16 USD (13 pips)
Макс. серия выигрышей:
171 (2 666.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 666.53 USD (171)
Коэффициент Шарпа:
3.84
Торговая активность:
59.75%
Макс. загрузка депозита:
25.55%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
609.62
Длинных трейдов:
171 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
11.39
Мат. ожидание:
15.59 USD
Средняя прибыль:
15.59 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
12.44%
Годовой прогноз:
150.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.24 USD
Максимальная:
3.99 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (1.24 USD)
По эквити:
50.31% (2 740.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|40
|GBPJPY
|31
|CHFJPY
|15
|GBPNZD
|14
|NZDCAD
|13
|GBPAUD
|11
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|5
|CADCHF
|4
|EURJPY
|4
|EURCHF
|4
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|546
|GBPJPY
|462
|CHFJPY
|169
|GBPNZD
|298
|NZDCAD
|125
|GBPAUD
|188
|AUDCAD
|185
|AUDNZD
|79
|EURUSD
|60
|EURAUD
|51
|CADCHF
|44
|EURJPY
|47
|EURCHF
|40
|GBPUSD
|22
|CADJPY
|23
|EURNZD
|53
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|9
|GBPCHF
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|1.3K
|GBPJPY
|1.5K
|CHFJPY
|646
|GBPNZD
|1.1K
|NZDCAD
|214
|GBPAUD
|634
|AUDCAD
|278
|AUDNZD
|150
|EURUSD
|142
|EURAUD
|224
|CADCHF
|46
|EURJPY
|156
|EURCHF
|71
|GBPUSD
|56
|CADJPY
|45
|EURNZD
|168
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|27
|GBPCHF
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.68 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 171
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2 666.53 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.25 × 16685
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.43 × 7
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real7
|1.55 × 40
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
еще 109...
CopyThatToday offers traders an algorithmically driven forex signal, optimized for consistent returns and controlled risk. Utilizing precise technical analysis and automated execution, this strategy focuses exclusively on long positions, ensuring disciplined trades with carefully managed exposure.
Why Follow CopyThatToday?
High Accuracy: Achieving a 100%-win rate with profitable outcomes on all executed trades.
Consistent Profitability: Stable returns with low drawdowns, ensuring your investment grows steadily over time.
Algorithmic Precision: Algorithmic trading for disciplined entry and exit points.
Balanced Risk: Carefully managed equity drawdown (max ~20%) combined with low deposit load ensures sustainable trading.
Trading Characteristics:
Average Trade Duration: Approximately 11 hours, ensuring flexibility and avoiding overnight risks.
Profit Factor: High profit factor reflecting the efficiency and reliability of the strategy.
Who Should Subscribe?
CopyThatToday Signal is ideal for traders seeking steady growth with minimal risk, suitable for those who value consistent profits and robust risk management. Start following CopyThatToday now to capitalize on proven strategies and disciplined forex trading.
Нет отзывов