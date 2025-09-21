SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldX1
Kamal Awad

GoldX1

Kamal Awad
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (61.54%)
En iyi işlem:
923.30 USD
En kötü işlem:
-661.76 USD
Brüt kâr:
1 841.92 USD (6 399 pips)
Brüt zarar:
-2 189.30 USD (5 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 224.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 224.62 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
11.04%
Maks. mevduat yükü:
6.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-26.72 USD
Ortalama kâr:
368.38 USD
Ortalama zarar:
-273.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 189.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 189.30 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 572.00 USD
Maksimum:
2 189.30 USD (14.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.02% (2 189.30 USD)
Varlığa göre:
3.78% (576.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -347
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 460
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +923.30 USD
En kötü işlem: -662 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 224.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 189.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss

İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 04:57
Share of trading days is too low
2025.09.24 04:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 03:57
Share of trading days is too low
2025.09.24 03:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.21 14:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 14:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 13:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.21 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
