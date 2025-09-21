- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (61.54%)
En iyi işlem:
923.30 USD
En kötü işlem:
-661.76 USD
Brüt kâr:
1 841.92 USD (6 399 pips)
Brüt zarar:
-2 189.30 USD (5 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 224.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 224.62 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
11.04%
Maks. mevduat yükü:
6.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-26.72 USD
Ortalama kâr:
368.38 USD
Ortalama zarar:
-273.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 189.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 189.30 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 572.00 USD
Maksimum:
2 189.30 USD (14.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.02% (2 189.30 USD)
Varlığa göre:
3.78% (576.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-347
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|460
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +923.30 USD
En kötü işlem: -662 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 224.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 189.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
-2%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
100%
13
38%
11%
0.84
-26.72
USD
USD
14%
1:500