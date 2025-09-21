- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
5 (38.46%)
Loss Trade:
8 (61.54%)
Best Trade:
923.30 USD
Worst Trade:
-661.76 USD
Profitto lordo:
1 841.92 USD (6 399 pips)
Perdita lorda:
-2 189.30 USD (5 939 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 224.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 224.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
11.04%
Massimo carico di deposito:
6.10%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-26.72 USD
Profitto medio:
368.38 USD
Perdita media:
-273.66 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 189.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 189.30 USD (8)
Crescita mensile:
-2.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 572.00 USD
Massimale:
2 189.30 USD (14.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.02% (2 189.30 USD)
Per equità:
3.78% (576.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-347
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|460
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +923.30 USD
Worst Trade: -662 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 224.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2 189.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss
Non ci sono recensioni
