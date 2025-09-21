SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GoldX1
Kamal Awad

GoldX1

Kamal Awad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 79%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
165
Gewinntrades:
111 (67.27%)
Verlusttrades:
54 (32.73%)
Bester Trade:
4 076.60 USD
Schlechtester Trade:
-5 448.44 USD
Bruttoprofit:
83 400.47 USD (128 796 pips)
Bruttoverlust:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (6 554.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 094.37 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
16.75%
Max deposit load:
6.10%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
3.90
Long-Positionen:
132 (80.00%)
Short-Positionen:
33 (20.00%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
272.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
751.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-712.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2 225.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 525.47 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-1.53%
Jahresprognose:
-18.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 572.00 USD
Maximaler:
11 525.47 USD (17.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.71% (4 456.02 USD)
Kapital:
9.31% (9 851.58 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 150
XAGUSD 7
EURGBP 4
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 47K
XAGUSD -1.1K
EURGBP -1.2K
EURUSD 368
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
XAGUSD -2.2K
EURGBP -2.2K
EURUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 076.60 USD
Schlechtester Trade: -5 448 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 554.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 225.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 4
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldX1
33 USD pro Monat
79%
0
0
USD
101K
USD
17
100%
165
67%
17%
2.16
272.21
USD
20%
1:500
