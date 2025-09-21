- 자본
- 축소
트레이드:
165
이익 거래:
111 (67.27%)
손실 거래:
54 (32.73%)
최고의 거래:
4 076.60 USD
최악의 거래:
-5 448.44 USD
총 수익:
83 400.47 USD (128 796 pips)
총 손실:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
연속 최대 이익:
15 (6 554.41 USD)
연속 최대 이익:
16 094.37 USD (11)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
16.75%
최대 입금량:
6.10%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
3.90
롱(주식매수):
132 (80.00%)
숏(주식차입매도):
33 (20.00%)
수익 요인:
2.17
기대수익:
272.21 USD
평균 이익:
751.36 USD
평균 손실:
-712.70 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 225.65 USD)
연속 최대 손실:
-11 525.47 USD (3)
월별 성장률:
-1.53%
연간 예측:
-18.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 572.00 USD
최대한의:
11 525.47 USD (17.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.71% (4 456.02 USD)
자본금별:
9.31% (9 851.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|XAGUSD
|7
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|47K
|XAGUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-1.2K
|EURUSD
|368
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|71K
|XAGUSD
|-2.2K
|EURGBP
|-2.2K
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 076.60 USD
최악의 거래: -5 448 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +6 554.41 USD
연속 최대 손실: -2 225.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss
리뷰 없음
