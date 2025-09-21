시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GoldX1
Kamal Awad

GoldX1

Kamal Awad
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 33 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 79%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
165
이익 거래:
111 (67.27%)
손실 거래:
54 (32.73%)
최고의 거래:
4 076.60 USD
최악의 거래:
-5 448.44 USD
총 수익:
83 400.47 USD (128 796 pips)
총 손실:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
연속 최대 이익:
15 (6 554.41 USD)
연속 최대 이익:
16 094.37 USD (11)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
16.75%
최대 입금량:
6.10%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
3.90
롱(주식매수):
132 (80.00%)
숏(주식차입매도):
33 (20.00%)
수익 요인:
2.17
기대수익:
272.21 USD
평균 이익:
751.36 USD
평균 손실:
-712.70 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 225.65 USD)
연속 최대 손실:
-11 525.47 USD (3)
월별 성장률:
-1.53%
연간 예측:
-18.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 572.00 USD
최대한의:
11 525.47 USD (17.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.71% (4 456.02 USD)
자본금별:
9.31% (9 851.58 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 150
XAGUSD 7
EURGBP 4
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 47K
XAGUSD -1.1K
EURGBP -1.2K
EURUSD 368
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 71K
XAGUSD -2.2K
EURGBP -2.2K
EURUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 076.60 USD
최악의 거래: -5 448 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +6 554.41 USD
연속 최대 손실: -2 225.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 4
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GoldX1
월별 33 USD
79%
0
0
USD
101K
USD
17
100%
165
67%
17%
2.16
272.21
USD
20%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.