Total de Trades:
165
Transacciones Rentables:
111 (67.27%)
Transacciones Irrentables:
54 (32.73%)
Mejor transacción:
4 076.60 USD
Peor transacción:
-5 448.44 USD
Beneficio Bruto:
83 400.47 USD (128 796 pips)
Pérdidas Brutas:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (6 554.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16 094.37 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
16.75%
Carga máxima del depósito:
6.10%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
3.90
Transacciones Largas:
132 (80.00%)
Transacciones Cortas:
33 (20.00%)
Factor de Beneficio:
2.17
Beneficio Esperado:
272.21 USD
Beneficio medio:
751.36 USD
Pérdidas medias:
-712.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2 225.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11 525.47 USD (3)
Crecimiento al mes:
-1.53%
Pronóstico anual:
-18.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 572.00 USD
Máxima:
11 525.47 USD (17.67%)
Reducción relativa:
De balance:
19.71% (4 456.02 USD)
De fondos:
9.31% (9 851.58 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|XAGUSD
|7
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|47K
|XAGUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-1.2K
|EURUSD
|368
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|71K
|XAGUSD
|-2.2K
|EURGBP
|-2.2K
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 076.60 USD
Peor transacción: -5 448 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +6 554.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 225.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss
