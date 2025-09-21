- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
111 (67.27%)
Убыточных трейдов:
54 (32.73%)
Лучший трейд:
4 076.60 USD
Худший трейд:
-5 448.44 USD
Общая прибыль:
83 400.47 USD (128 796 pips)
Общий убыток:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (6 554.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 094.37 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
16.75%
Макс. загрузка депозита:
6.10%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
132 (80.00%)
Коротких трейдов:
33 (20.00%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
272.21 USD
Средняя прибыль:
751.36 USD
Средний убыток:
-712.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 225.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 525.47 USD (3)
Прирост в месяц:
-1.53%
Годовой прогноз:
-18.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 572.00 USD
Максимальная:
11 525.47 USD (17.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.71% (4 456.02 USD)
По эквити:
9.31% (9 851.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|XAGUSD
|7
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|47K
|XAGUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-1.2K
|EURUSD
|368
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|71K
|XAGUSD
|-2.2K
|EURGBP
|-2.2K
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 076.60 USD
Худший трейд: -5 448 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +6 554.41 USD
Макс. убыток в серии: -2 225.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
79%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
17
100%
165
67%
17%
2.16
272.21
USD
USD
20%
1:500