Kamal Awad

GoldX1

Kamal Awad
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 79%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
111 (67.27%)
Убыточных трейдов:
54 (32.73%)
Лучший трейд:
4 076.60 USD
Худший трейд:
-5 448.44 USD
Общая прибыль:
83 400.47 USD (128 796 pips)
Общий убыток:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (6 554.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 094.37 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
16.75%
Макс. загрузка депозита:
6.10%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
132 (80.00%)
Коротких трейдов:
33 (20.00%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
272.21 USD
Средняя прибыль:
751.36 USD
Средний убыток:
-712.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 225.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 525.47 USD (3)
Прирост в месяц:
-1.53%
Годовой прогноз:
-18.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 572.00 USD
Максимальная:
11 525.47 USD (17.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.71% (4 456.02 USD)
По эквити:
9.31% (9 851.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 150
XAGUSD 7
EURGBP 4
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 47K
XAGUSD -1.1K
EURGBP -1.2K
EURUSD 368
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 71K
XAGUSD -2.2K
EURGBP -2.2K
EURUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 076.60 USD
Худший трейд: -5 448 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +6 554.41 USD
Макс. убыток в серии: -2 225.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 4
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss

Нет отзывов
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.07 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.30 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 02:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
