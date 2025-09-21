- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
165
利益トレード:
111 (67.27%)
損失トレード:
54 (32.73%)
ベストトレード:
4 076.60 USD
最悪のトレード:
-5 448.44 USD
総利益:
83 400.47 USD (128 796 pips)
総損失:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
最大連続の勝ち:
15 (6 554.41 USD)
最大連続利益:
16 094.37 USD (11)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
16.75%
最大入金額:
6.10%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
3.90
長いトレード:
132 (80.00%)
短いトレード:
33 (20.00%)
プロフィットファクター:
2.17
期待されたペイオフ:
272.21 USD
平均利益:
751.36 USD
平均損失:
-712.70 USD
最大連続の負け:
8 (-2 225.65 USD)
最大連続損失:
-11 525.47 USD (3)
月間成長:
-1.53%
年間予想:
-18.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 572.00 USD
最大の:
11 525.47 USD (17.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.71% (4 456.02 USD)
エクイティによる:
9.31% (9 851.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|XAGUSD
|7
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|47K
|XAGUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-1.2K
|EURUSD
|368
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|71K
|XAGUSD
|-2.2K
|EURGBP
|-2.2K
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 076.60 USD
最悪のトレード: -5 448 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6 554.41 USD
最大連続損失: -2 225.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
79%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
17
100%
165
67%
17%
2.16
272.21
USD
USD
20%
1:500